A região Sudeste terá um domingo (2) de sol e baixa possibilidade de precipitação, apresentando variação térmica entre as localidades. Os termômetros marcam as temperaturas mais altas em Corumbaíba, com máxima de 29,8°C, seguida de perto por Nova Aurora, com 29,6°C, e Palmelo, com 29,5°C. Por outro lado, as manhãs e noites devem ser mais frias em Três Ranchos e Anhanguera, que registram mínimas de 14,5°C e 14,6°C, respectivamente.A umidade relativa do ar registra média de 51,3% na região, com os índices mais elevados concentrados em Três Ranchos e Anhanguera, ambas atingindo 68,0%, além de Davinópolis, com 64,0%. Já a probabilidade média de chuva é de apenas 4,66%, sendo que o maior percentual esperado não passa de 10,0% no período noturno, índice que se repete em municípios como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,4°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27,2°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Catalão: máxima 27,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Corumbaíba: máxima 29,8°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 28,6°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 28,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 28,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 27,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 28,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 29,0°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27,3°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Aurora: máxima 29,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 28,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 27,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 29,5°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 29,3°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 28,2°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,3°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 28,0°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 29,3°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Vianópolis: máxima 27,9°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 27,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.