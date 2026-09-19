A região Sudeste vivencia um domingo (20) de céu aberto e baixa nebulosidade, propiciando marcas térmicas elevadas ao longo do dia. O calor ganha força principalmente em Anhanguera, que deve registrar máxima de 34,8°C, seguida de perto por Corumbaíba, com 34,6°C, e Palmelo, com máxima de 34,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas ocorrem nas primeiras horas do período em Gameleira de Goiás, com mínima de 20,7°C, e Silvânia, que registra 20,8°C.O índice médio da umidade relativa do ar na região deve se fixar em 42,43%, com os maiores valores previstos para as cidades de Gameleira de Goiás e Silvânia, que podem registrar até 55,0%. Já a probabilidade média de chuva para este dia é bastante reduzida, estimada em apenas 6,82%, sendo que os maiores índices de possibilidade de chuva ocorrem em Catalão, Corumbaíba e Cristianópolis, embora não ultrapassem a marca de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 32,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Corumbaíba: máxima 34,6°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 34,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 33,6°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Davinópolis: máxima 32,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 33,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ipameri: máxima 34,0°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 34,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Orizona: máxima 33,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 32,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palmelo: máxima 34,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 34,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 33,0°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 33,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 33,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Urutaí: máxima 34,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 32,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.