A região Sudeste terá um tempo com temperaturas amenas a moderadas para domingo (21). O tempo predominante apresentará máximas na faixa dos 28°C a 30°C. As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 30.3°C, seguidas por Corumbaíba com 29.9°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com mínima de 17.5°C, e Silvânia, com mínima de 18.7°C.A umidade na região Sudeste apresentará valores médios de 74.82%. Cidades como Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões terão umidade da noite em torno de 90.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 16.36%. As maiores probabilidades de chuva durante o dia são de 35.0% em cidades como Campo Alegre de Goiás, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 28.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.