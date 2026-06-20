A região Sudeste para domingo (21) terá um tempo estável. As cidades mais quentes serão Anhanguera com 28.3°C, Corumbaíba com 28.2°C e Nova Aurora com 28.1°C. As cidades mais frias serão Davinópolis, registrando 14.7°C, e Ouvidor com 15.4°C.A umidade média na região será de 71.34%, com Anhanguera apresentando a maior umidade noturna em 86.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com uma média de 10.0% para a região. As cidades com maiores índices de probabilidade de chuva, todas com 10.0%, incluem Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.3°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 27.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 27.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 28.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.8°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.1°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.