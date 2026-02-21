A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (22). O tempo terá temperaturas máximas de 26.8°C em Corumbaíba e Anhanguera, e 26.3°C em Cumari. As mínimas mais baixas serão de 19.0°C em Vianópolis e 19.1°C em Gameleira de Goiás.A umidade média na região será de 87.02%, com cidades como Urutaí atingindo 96.0% de umidade, seguida por Campo Alegre de Goiás e Ipameri com 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 62.16%, com Ipameri apresentando 85.0%, e Nova Aurora e Santa Cruz de Goiás com 80.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Catalão: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 26.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Ipameri: máxima 25.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 50.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Nova Aurora: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Orizona: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Ouvidor: máxima 25.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 25.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Silvânia: máxima 24.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 26.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 25.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 24.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.