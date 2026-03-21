A região Sudeste terá um tempo predominantemente quente para domingo (22), com temperaturas que não atingem os picos de alerta, mas se mantêm elevadas ao longo do dia. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 29.9°C, Anhanguera, com 29.7°C, e Nova Aurora, com 29.5°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Gameleira de Goiás, marcando 17.9°C, e Leopoldo de Bulhões, com 18.1°C.\nA umidade do ar na região Sudeste apresentará níveis médios de 78.41%, com cidades como Gameleira de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 90.0%. Leopoldo de Bulhões e Anhanguera também terão umidade elevada, com 88.0% cada. A probabilidade média de chuva é baixa, de 14.32%, porém algumas localidades podem ter chuvas isoladas, como Leopoldo de Bulhões, São Miguel do Passa Quatro e Silvânia, todas com 35.0% de probabilidade de precipitação.