A região Sudeste terá um tempo com baixa probabilidade de chuva para o domingo (24). As temperaturas serão amenas, com as cidades mais quentes sendo Corumbaíba e Anhanguera, ambas com 27.6°C, e Nova Aurora com 27.5°C. Já as cidades mais frias serão Campo Alegre de Goiás e Davinópolis, ambas registrando 16.7°C.\nA umidade média na região ficará em 76.68%, sendo as maiores registradas em Davinópolis com 88.0% e Campo Alegre de Goiás com 87.0%. A probabilidade de chuva média é de 10.11%, com Silvânia e Vianópolis apresentando as maiores chances, com 15.0% cada.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 27.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nCampo Alegre de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%