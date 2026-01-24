A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para domingo (25). O tempo será marcado por temperaturas máximas de 28.5°C em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, e 28.4°C em Corumbaíba. As menores temperaturas, por sua vez, serão registradas em Anhanguera, com 17.5°C, e em Silvânia, com 18.5°C.A umidade média na região ficará em 88.07%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Silvânia, com 94.0%, e Campo Alegre de Goiás e Cristianópolis, ambas com 93.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 52.84%, com destaque para Campo Alegre de Goiás, Catalão e Cristianópolis, onde a probabilidade atinge 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cumari: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Davinópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ouvidor: máxima 26.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palmelo: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 24.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Urutaí: máxima 27.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Vianópolis: máxima 24.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.