A região Sudeste para domingo (26) terá um tempo com temperaturas amenas. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba, com máxima de 30.8°C, Anhanguera, com 30.5°C, e Nova Aurora, com 30.3°C. Já as mais frias serão Davinópolis, com mínima de 17.3°C, e Gameleira de Goiás, com 17.4°C.A umidade média na região ficará em 61.02%, com Três Ranchos registrando a maior umidade com 77.0% na noite. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 6.93%, e as maiores chances, de 10.0%, são esperadas para cidades como Catalão, Corumbaíba e Cristianópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 30.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ouvidor: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.7°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.