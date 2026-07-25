A região Sudeste terá, neste domingo (26), um dia caracterizado por céu aberto e baixa probabilidade de precipitação, com termômetros registrando média máxima de 29,35°C e mínima média de 15,81°C. O calor se intensifica em Palmelo e Pires do Rio, que devem alcançar a máxima de 30,2°C, seguidas de perto por Corumbaíba, com 30,1°C. No extremo oposto, as temperaturas mais amenas serão sentidas em Davinópolis, com mínima de 14,7°C, e em Campo Alegre de Goiás, com 15,4°C.A umidade relativa do ar média na região deve se fixar em 59,89%, com os maiores índices concentrados em Anhanguera, que alcança 77,0%, e Três Ranchos, com 76,0%. Em relação às chuvas, a expectativa média regional é de apenas 1,82% de probabilidade. Cristianópolis apresenta a maior chance de chuva da região, com 10,0%, enquanto Cumari e Ipameri marcam 5,0% de probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 28,5°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 30,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 29,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 29,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 28,4°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 29,2°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 29,6°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 29,9°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 29,6°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 28,2°C, mínima 15,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 15,4°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 30,2°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pires do Rio: máxima 30,2°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Silvânia: máxima 29,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 28,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 30,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 29,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.