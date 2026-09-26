A região Sudeste terá um domingo (27) sob forte calor, registrando marcas térmicas elevadas que devem atingir, em média, a máxima de 35,77°C e mínima de 22,54°C. Os maiores picos térmicos devem se concentrar em Anhanguera, que alcançará a máxima de 37,5°C, seguida de perto por Corumbaíba, com 37,2°C, e Nova Aurora, com 36,8°C. Já os registros mais amenos no início do dia ocorrerão em Gameleira de Goiás e Silvânia, com mínimas de 20,8°C e 20,9°C, respectivamente.O tempo seco predominará na maior parte das localidades, com a umidade média da região estimada em 44,39%. A cidade de Gameleira de Goiás apresentará o maior índice de umidade, atingindo 56,0%, enquanto Silvânia e Três Ranchos registrarão 55,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 0,8%, sendo que Vianópolis desponta com o maior potencial de precipitação, registrando 15,0% de chance, seguida por Cristianópolis e Cumari, ambas com apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 37,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 35,5°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 37,2°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 35,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 36,5°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 35,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 36,4°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 33,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 36,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 35,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 35,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 36,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 36,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 34,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 35,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 36,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 36,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.