A região Sudeste terá uma grande chance de chuva no domingo (28). O tempo será marcado por essa condição, especialmente em algumas localidades. As cidades mais quentes incluem Orizona, com máxima de 33.5°C, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com máxima de 32.7°C. Já as cidades mais frias serão Silvânia e Anhanguera, ambas com mínimas de 19.7°C.A umidade média na região ficará em torno de 69.86%, com cidades como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Vianópolis registrando umidade noturna de até 85.0%. A probabilidade média de chuva é de 18.86%, porém, Vianópolis apresenta a maior chance, com 70.0%. Silvânia tem 45.0% de probabilidade e Corumbaíba 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Corumbaíba: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 32.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Davinópolis: máxima 31.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ipameri: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 32.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Aurora: máxima 32.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 33.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Pires do Rio: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Silvânia: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Três Ranchos: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 32.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.