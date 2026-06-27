A região Sudeste para domingo (28) terá um tempo predominantemente ameno. As temperaturas máximas alcançarão 28.2°C em Corumbaíba, 27.8°C em Nova Aurora e 27.8°C em Anhanguera. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão de 14.3°C em Campo Alegre de Goiás e 14.4°C em Davinópolis.A umidade média na região ficará em torno de 70.02%, com cidades como Orizona e Anhanguera registrando os índices mais altos, de 82.0%, e Campo Alegre de Goiás com 81.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em 2.5%, mas algumas localidades como Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Gameleira de Goiás podem ter até 10.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 26.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.2°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 26.7°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 26.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 25.5°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 26.9°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.1°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 27.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 26.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 25.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 27.6°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 27.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 26.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 26.5°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 27.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.