A região Sudeste, para domingo (29), terá um tempo de temperaturas amenas a mornas. As cidades mais quentes previstas são Corumbaíba, com máxima de 28.5°C, Nova Aurora, com 28.2°C, e Anhanguera, também com 28.2°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás, com 16.4°C, e Leopoldo de Bulhões, com 16.5°C.A umidade média na região será de 74.52%, com picos noturnos em cidades como Anhanguera (87.0%), Gameleira de Goiás (86.0%) e Leopoldo de Bulhões (86.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, de 8.98%, sendo as maiores chances em Campo Alegre de Goiás, Catalão e Davinópolis, todas com 35.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 27.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 27.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 26.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.