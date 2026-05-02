A região Sudeste terá tempo quente para domingo (3). As temperaturas máximas alcançarão 31.4°C em Anhanguera, 31.3°C em Corumbaíba e 31.1°C em Nova Aurora. As mínimas mais baixas serão registradas em Vianópolis, com 17.5°C, e em Gameleira de Goiás, com 17.7°C.A umidade do tempo na região Sudeste ficará em média em 62.02%, com os maiores índices de até 75.0% em Anhanguera, 73.0% em Campo Alegre de Goiás e Corumbaíba. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.39%, sendo os maiores índices de 10.0% em cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 29.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 30.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 30.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmelo: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 31.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 30.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 29.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.