A região Sudeste terá grande chance de chuva no domingo (30). As temperaturas máximas alcançarão 36.0°C em Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, com Pires do Rio registrando 35.5°C. As mínimas mais baixas serão de 19.3°C em Anhanguera e 19.7°C em Silvânia.A umidade média na região ficará em 49.18%, com cidades como Silvânia registrando 74.0%, e Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões com 71.0%. A probabilidade de chuva é elevada em diversas localidades, com destaque para Corumbaíba e Nova Aurora com 85.0%, e Campo Alegre de Goiás com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 22.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 34.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Corumbaíba: máxima 34.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 85.0%Cristianópolis: máxima 36.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Cumari: máxima 33.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Davinópolis: máxima 33.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Gameleira de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Goiandira: máxima 34.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Ipameri: máxima 34.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Nova Aurora: máxima 34.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 85.0%Orizona: máxima 35.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 34.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Palmelo: máxima 35.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Pires do Rio: máxima 35.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 35.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Silvânia: máxima 31.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 36.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Três Ranchos: máxima 33.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 70.0%Urutaí: máxima 35.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Vianópolis: máxima 32.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.