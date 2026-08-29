A região Sudeste experimentará um domingo (30) marcado pelo predomínio de sol e sem expectativa de mudanças significativas, mantendo as temperaturas bastante elevadas. O calor será mais intenso em Palmelo e Pires do Rio, com máximas de 35,6°C, seguidas de perto por Anhanguera, que registra 35,5°C. Já as temperaturas mais amenas ficam por conta de Gameleira de Goiás, com mínima de 20,7°C, e Silvânia, que registra 20,9°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média regional de 43,11%, tendo como destaques de maiores índices a cidade de Anhanguera, com 61,0%, acompanhada por Corumbaíba e Cumari, que registram 56,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade média de chuva para a região é de somente 5,34%, sendo que as maiores chances do dia ocorrem em Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari, com apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 35,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 34,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 35,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cristianópolis: máxima 34,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cumari: máxima 34,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 34,2°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ipameri: máxima 35,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 33,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 35,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Orizona: máxima 34,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 33,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Pires do Rio: máxima 35,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Silvânia: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 34,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Três Ranchos: máxima 34,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 35,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Vianópolis: máxima 34,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.