A região Sudeste para domingo (31) terá um tempo de temperaturas amenas, com a cidade mais quente sendo Anhanguera, alcançando 28.6°C, seguida por Corumbaíba com 28.3°C e Nova Aurora com 28.2°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Davinópolis, com 13.8°C, e Anhanguera, com 14.2°C.A umidade na região Sudeste apresentará índices elevados, com Pires do Rio registrando até 84.0% e Davinópolis e Palmelo com 83.0%. A probabilidade de chuva será baixa na maioria das localidades, embora Davinópolis possa ter até 40.0% de chance, seguida por Campo Alegre de Goiás e Catalão, ambas com 15.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.6°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 27.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 27.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.1°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 27.7°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.8°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 28.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.0°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.