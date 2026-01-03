A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (4), como principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Davinópolis, com 28.9°C, Corumbaíba, com 28.6°C, e Cristianópolis, também com 28.6°C. Já as cidades mais frias serão Anhanguera, com 18.1°C, e Gameleira de Goiás, marcando 18.9°C.A umidade média na região ficará em 81.14%, com Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia apresentando os maiores índices, todos com 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 53.41%, mas cidades como Catalão, Cristianópolis e Cumari terão a maior probabilidade de chuva, com 75.0% para o período.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 22.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Aurora: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 27.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 26.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 25.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.