A região Sudeste registrará, no domingo (4), um dia com forte tendência a precipitações distribuídas pela região, mantendo os termômetros com média máxima de 29,7°C e mínima de 19,17°C. Entre os destaques do tempo, as temperaturas mais elevadas devem ocorrer em Anhanguera, com máxima de 30,9°C, seguida por Corumbaíba, com 30,6°C, e Nova Aurora, que atinge 30,5°C. Por outro lado, as marcas mais amenas serão registradas em Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18,1°C, e Vianópolis, onde os termômetros caem para 18,3°C.A média da umidade relativa do ar no território deve ficar em 76,52%, alcançando o índice mais elevado de 91,0% em municípios como Campo Alegre de Goiás, Cristianópolis e Davinópolis. Em relação à possibilidade de chuva, a média geral é de 72,84%, sendo que localidades como Catalão, Corumbaíba e também Campo Alegre de Goiás apresentam uma probabilidade de 75,0% de ocorrência de precipitação ao longo do dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Catalão: máxima 29,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Corumbaíba: máxima 30,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Cristianópolis: máxima 29,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 70,0%Cumari: máxima 29,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Davinópolis: máxima 29,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Goiandira: máxima 30,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Ipameri: máxima 30,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Nova Aurora: máxima 30,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Orizona: máxima 29,7°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 75,0%Ouvidor: máxima 29,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Palmelo: máxima 30,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Pires do Rio: máxima 30,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Silvânia: máxima 29,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 75,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Três Ranchos: máxima 29,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 75,0%Urutaí: máxima 30,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 70,0%Vianópolis: máxima 28,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 75,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.