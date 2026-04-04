A região Sudeste apresenta grande chance de chuva para o domingo (5), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes da região serão Corumbaíba, com máxima de 30.3°C, Goiandira com 30.1°C e Nova Aurora também com 30.1°C. Já as menores temperaturas mínimas serão registradas em Gameleira de Goiás e Silvânia, ambas com 18.9°C.A umidade média regional do tempo ficará em 74.8%. Cidades como Campo Alegre de Goiás e Davinópolis podem ter umidade chegando a 89.0%, enquanto Pires do Rio alcançará 88.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 35.23%, porém Cumari tem 95.0% de chance, Corumbaíba 90.0% e Anhanguera 80.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Corumbaíba: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%Cristianópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 90.0%Davinópolis: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Ipameri: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 28.6°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Palmelo: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.