A região Sudeste apresentará tempo firme e temperaturas amenas a mornas para domingo (5). As cidades mais quentes serão Anhanguera, com 29.5°C, Corumbaíba, com 29.4°C, e Nova Aurora, com 29.2°C. Já as mais frias serão Ipameri, com 13.1°C, e Palmelo, com 13.2°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 58.52%, sendo Palmelo (74.0%), Pires do Rio (73.0%) e Três Ranchos (73.0%) as cidades com a maior umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 45%, e as maiores probabilidades são de 5.0% em Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Ouvidor.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Catalão: máxima 28.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 29.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.9°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 28.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 27.8°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 28.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 29.2°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.9°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 27.8°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.6°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 13.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 28.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 28.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.6°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 27.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.