A região Sudeste terá um domingo (6) marcado por variações no tempo e potencial de precipitações ao longo de diversas localidades. Os termômetros na região devem registrar uma temperatura média máxima de 29,36°C e mínima de 19,7°C. Os picos de calor devem se concentrar em Pires do Rio, atingindo 30,4°C, em Palmelo, com máxima de 30,2°C, e em Santa Cruz de Goiás, com 30,0°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do dia estão previstas para Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18,6°C, e Vianópolis, que deve registrar 18,9°C.A umidade relativa do ar média no território deve ficar em 73,36%, com os maiores índices chegando a 89,0% em municípios como Leopoldo de Bulhões, São Miguel do Passa Quatro e Vianópolis. Em relação às precipitações, a probabilidade média geral para a data é de 50,11%. Essa chance se torna ainda mais expressiva em localidades como Campo Alegre de Goiás, Ipameri e Orizona, onde a probabilidade de chuva alcança o índice de 75,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 20,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 75,0%Catalão: máxima 28,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 45,0%Corumbaíba: máxima 29,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 30,0%Cristianópolis: máxima 29,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 70,0%Cumari: máxima 29,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Davinópolis: máxima 29,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 65,0%Gameleira de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 60,0%Goiandira: máxima 29,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Ipameri: máxima 29,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 70,0%Nova Aurora: máxima 29,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 55,0%Orizona: máxima 29,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 75,0%Ouvidor: máxima 29,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Palmelo: máxima 30,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 75,0%Pires do Rio: máxima 30,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 75,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 70,0%Silvânia: máxima 29,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 65,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 70,0%Três Ranchos: máxima 29,1°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Urutaí: máxima 30,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Vianópolis: máxima 28,8°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.