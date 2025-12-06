Mapa da região sudeste de Goiás (Arte/O Popular)\nA região Sudeste para domingo (7) apresenta uma grande chance de chuva, com o tempo instável. As cidades mais quentes incluem Corumbaíba com 25.7°C, Nova Aurora com 25.7°C e Cristianópolis com 25.3°C. Já as cidades com temperaturas mais amenas são Anhanguera, registrando 16.8°C, e Cumari, com 18.1°C.\nA umidade média na região está em 85.84%. As cidades com maiores índices de umidade noturna são Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia, todas com 92.0%. A probabilidade de chuva é de 47.61% em média, mas cidades como Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Cristianópolis têm 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia. Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 22.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 24.3°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%