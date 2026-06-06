A região Sudeste, para domingo (7), terá um tempo marcado por temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Anhanguera, com máxima de 26.5°C, Corumbaíba, com 26.4°C, e Nova Aurora, com 26.3°C. Já as cidades mais frias incluirão Davinópolis, com mínima de 11.3°C, e Nova Aurora, também com 11.3°C.A umidade do ar na região apresentará uma média de 61.41%, com cidades como Três Ranchos e Anhanguera registrando os maiores índices noturnos, ambos com 78.0%. A probabilidade de chuva será baixa, com média de 9.43%, e as cidades com maiores chances de precipitação incluem Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.5°C, mínima 11.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 25.2°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 26.4°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 25.4°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 25.9°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 24.9°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 25.8°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 25.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.3°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.3°C, mínima 11.3°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 25.6°C, mínima 11.5°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 24.9°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 26.3°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 26.3°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 25.9°C, mínima 11.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.6°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 25.3°C, mínima 12.0°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 26.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 25.6°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.