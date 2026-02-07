A região Sudeste terá grande chance de chuva no domingo (8), marcando o tempo da data. As maiores temperaturas serão registradas em Silvânia, com 27.4°C, Gameleira de Goiás, com 27.3°C, e Leopoldo de Bulhões, também com 27.3°C. As mínimas mais baixas serão em Anhanguera, com 17.8°C, e Cumari, com 19.1°C.A umidade média regional será de 86.95%, com cidades como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba atingindo 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 57.95%, mas localidades como Campo Alegre de Goiás, Corumbaíba e Cristianópolis apresentam 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 24.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Catalão: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Corumbaíba: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cristianópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Davinópolis: máxima 26.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Ipameri: máxima 25.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 26.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Orizona: máxima 27.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 26.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Palmelo: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Urutaí: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 50.0%Vianópolis: máxima 27.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.