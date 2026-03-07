A região Sudeste terá um tempo marcado por grande chance de chuva para domingo (8). As temperaturas mais altas são esperadas em Corumbaíba, com 29.8°C, seguida por Nova Aurora (29.4°C) e Cumari (29.3°C). As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 18.8°C.A umidade média na região será de 80.7%, com destaque para Cristianópolis (93.0%), Santa Cruz de Goiás (92.0%) e São Miguel do Passa Quatro (92.0%) com os maiores índices. A probabilidade média de chuva para a região é de 45.0%, sendo que Três Ranchos registra a maior probabilidade, com 95.0%, seguido por Davinópolis (85.0%) e Nova Aurora (70.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 29.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Cristianópolis: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Davinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 29.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 28.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 28.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Palmelo: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 29.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 28.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Urutaí: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.