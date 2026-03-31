A região Sudeste para a quarta-feira (1) terá como principal característica do tempo a grande chance de chuva, com destaque para a cidade de Catalão, onde a probabilidade de precipitação atinge 95%. Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão Corumbaíba, com máxima de 28.4°C, seguida por Anhanguera, com 28.1°C, e Nova Aurora, com 28.0°C. Já as mais frias serão Gameleira de Goiás, com mínima de 17.4°C, e Leopoldo de Bulhões, com 17.5°C.A umidade do tempo na região Sudeste apresentará uma média de 78.98%, com picos noturnos de até 93.0% em Anhanguera, 92.0% em Campo Alegre de Goiás e 92.0% em Davinópolis. A probabilidade de chuva na região tem uma média de 39.89%, sendo significativamente maior em Catalão, com 95.0%, Cumari e Ouvidor, ambas com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 27.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 15.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Cumari: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Davinópolis: máxima 26.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Ipameri: máxima 27.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Nova Aurora: máxima 28.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Orizona: máxima 26.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Ouvidor: máxima 27.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Palmelo: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Pires do Rio: máxima 27.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Silvânia: máxima 26.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Três Ranchos: máxima 26.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Urutaí: máxima 27.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Vianópolis: máxima 26.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.