A região Sudeste, na quarta-feira (1), terá tempo firme. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Corumbaíba, com 28.4°C, Nova Aurora, com 28.3°C, e Anhanguera, com 28.2°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão observadas em Palmelo e Santa Cruz de Goiás, ambas com 13.7°C.A umidade média na região será de 62.52%, com as maiores taxas noturnas em Três Ranchos e Anhanguera, ambas com 79.0%, e em Davinópolis, com 77.0%. Não há previsão de chuva para a data, com probabilidade de precipitação de 0.0% em toda a região.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 26.6°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 27.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 27.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 26.2°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 27.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 27.6°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 28.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 27.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 14.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 26.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 28.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 27.0°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 26.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 27.8°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 26.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.