A região Sudeste, para a quarta-feira (10), apresentará um tempo com temperaturas amenas a moderadas. As cidades mais quentes serão Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro, ambas com máxima de 27.4°C, e Pires do Rio, atingindo 27.0°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 18.0°C, e Gameleira de Goiás, com 19.1°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 83.95%. As cidades com maior umidade podem chegar a 90.0%, como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 26.82%, com destaque para Corumbaíba e Nova Aurora, onde a chance de chuva é de 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 23.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Corumbaíba: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Pires do Rio: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Silvânia: máxima 25.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 24.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Urutaí: máxima 27.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vianópolis: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.