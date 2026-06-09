A região Sudeste terá um tempo com temperaturas amenas e estáveis para a quarta-feira (10). As cidades mais quentes da região serão Nova Aurora, com máxima de 29.7°C, Corumbaíba, com 29.6°C, e Anhanguera, também com 29.6°C. Já as mais frias serão Anhanguera, com mínima de 14.4°C, e Davinópolis, registrando 14.7°C.A umidade média na região estará em 57.95%. Cidades como Davinópolis, Orizona e Pires do Rio podem apresentar índices de até 69.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, ficando em 15.45% para a região. Os maiores índices de probabilidade de chuva são observados em Davinópolis e Três Ranchos, ambos com 40.0% durante a noite, e Catalão, com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.6°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 28.5°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 29.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Davinópolis: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.1°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 29.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 29.7°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 28.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 29.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.4°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Três Ranchos: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Urutaí: máxima 29.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.