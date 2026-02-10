A região Sudeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (11), caracterizando o tempo para a data. As temperaturas máximas na região serão de 25.5°C em Corumbaíba, 25.3°C em Nova Aurora e 25.2°C em Anhanguera, as cidades mais quentes. As cidades mais frias serão Leopoldo de Bulhões e Silvânia, ambas com temperatura mínima de 18.6°C.A umidade média da região ficará em 87.91%, com cidades como Campo Alegre de Goiás e Anhanguera apresentando umidade de 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.09% para a região, mas cidades como Davinópolis, com 95.0%, e Campo Alegre de Goiás e Ouvidor, ambas com 90.0%, terão os maiores índices de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Catalão: máxima 24.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 25.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 24.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 25.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Davinópolis: máxima 24.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Goiandira: máxima 25.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Nova Aurora: máxima 25.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 24.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 24.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 24.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Silvânia: máxima 24.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Urutaí: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 24.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.