A região Sudeste experimentará um dia firme e ensolarado nesta quarta-feira (12), com termômetros alcançando marcas elevadas à tarde. As maiores temperaturas máximas devem ocorrer em Corumbaíba, com 33,4°C, Anhanguera, com 33,3°C, e Nova Aurora, que registra 33,0°C. Por outro lado, as mínimas mais baixas estão previstas para os municípios de Gameleira de Goiás e Silvânia, onde os termômetros caem para 17,2°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média calculada para a região é de 45,0%, sendo que os maiores índices chegam a 60,0% nas cidades de Davinópolis e Três Ranchos. Já a probabilidade média de chuva é baixa, estimada em 1,7%, o que reforça o cenário de tempo firme. No entanto, as localidades de Cristianópolis e Pires do Rio apresentam a maior possibilidade de precipitação, embora o índice seja de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 31,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 31,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 30,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 32,3°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 32,4°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 31,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ouvidor: máxima 31,1°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 32,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 32,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 31,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 32,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 30,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.