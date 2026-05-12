A região Sudeste, na quarta-feira (13), terá um tempo com temperaturas mais elevadas, com máxima atingindo 30.0°C em Anhanguera, 29.7°C em Corumbaíba e 29.7°C em Nova Aurora. As cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Anhanguera, com 16.7°C, e Corumbaíba, com 17.0°C.A umidade média na região será de 68.86%, com cidades como Davinópolis registrando índices de 83.0%, Três Ranchos com 82.0% e Orizona com 81.0% nas horas de maior umidade. A probabilidade média de chuva para a região é de 10.68%, sendo que Davinópolis, Leopoldo de Bulhões e São Miguel do Passa Quatro apresentam as maiores probabilidades, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 29.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 28.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Gameleira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 29.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 28.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.8°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 29.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 28.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.