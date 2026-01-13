A região Sudeste terá grande chance de chuva amanhã, quarta-feira (14). As cidades mais quentes serão Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com 29.6°C, e Cristianópolis com 29.0°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 17.8°C, e Silvânia, com 18.8°C.A umidade média na região será de 80.84%, com destaque para Cristianópolis, Palmelo e Santa Cruz de Goiás, que terão 92.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 59.89%, com Catalão, Corumbaíba e Cumari apresentando os maiores índices de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Corumbaíba: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Cristianópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Cumari: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Davinópolis: máxima 28.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Goiandira: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Ipameri: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Palmelo: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Silvânia: máxima 27.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Três Ranchos: máxima 27.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Urutaí: máxima 28.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.