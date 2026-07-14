A região Sudeste deve registrar um dia de sol constante e sem previsão de chuva nesta quarta-feira (15), com marcas nos termômetros alcançando, em média, 27,24°C durante a tarde. As temperaturas mais altas previstas para a data ocorrem em Corumbaíba, com máxima de 28,5°C, seguida por Nova Aurora, com 28,2°C, e Anhanguera, que registra 28,1°C. No início da manhã, as marcas mais amenas se concentram em Anhanguera, com mínima de 13,3°C, e Davinópolis, com 13,4°C.A umidade relativa do ar na região fica em torno de 61,75% em média, sendo que o município de Campo Alegre de Goiás deve registrar o índice mais elevado de umidade, atingindo 73,0%. Em relação às chances de precipitação, a média geral regional é de apenas 0,45%, mas municípios como Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões e Silvânia apresentam a maior probabilidade de chuva, com índice de 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28,1°C, mínima 13,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25,3°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 26,3°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 28,5°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 27,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 27,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 25,7°C, mínima 13,4°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 27,3°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 27,3°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 27,5°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26,7°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 28,2°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 27,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 26,1°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 28,0°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 27,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 27,5°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27,3°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 26,7°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 27,8°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 27,2°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.