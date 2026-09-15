A região Sudeste apresentará um cenário de baixa instabilidade atmosférica na quarta-feira (16), caracterizado pela quase total ausência de precipitações expressivas. Entre os destaques térmicos do dia, as temperaturas mais elevadas devem ocorrer em Anhanguera, com máxima de 33,7°C, Palmelo, com 33,6°C, e Pires do Rio, que registra 33,5°C. No outro extremo, as marcas mais amenas de início de dia se concentram em Ouvidor, com mínima de 18,8°C, e Gameleira de Goiás, que aponta 18,9°C.Em relação aos índices de umidade relativa do ar, a média geral do território se posicionará em 56,61%, alcançando seus maiores valores em Gameleira de Goiás, com 69,0%, e Silvânia, com 67,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, estimada em apenas 3,18%, embora algumas poucas localidades registrem a maior probabilidade do dia, que é de 15,0%, como ocorre em Campo Alegre de Goiás, Davinópolis e Gameleira de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Catalão: máxima 32,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 33,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 32,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 32,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Goiandira: máxima 32,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 33,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 31,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 33,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 32,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Ouvidor: máxima 32,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 33,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 33,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 32,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 32,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 32,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 33,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 32,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.