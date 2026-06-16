A região Sudeste para quarta-feira (17) terá um tempo com temperaturas variando entre amenas e mornas. As cidades mais quentes incluem Anhanguera, com máxima de 28.1°C, Corumbaíba, com 27.6°C, e Pires do Rio, também com 27.6°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Davinópolis, com 11.9°C, e Anhanguera, com 12.3°C.A umidade do tempo na região Sudeste ficará em torno de 66.25% em média, com destaque para Pires do Rio, que pode registrar até 78.0%. A probabilidade de chuva é geralmente baixa, com uma média de 8.52%, sendo Gameleira de Goiás a cidade com a maior probabilidade, atingindo 25.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 28.1°C, mínima 12.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 26.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Corumbaíba: máxima 27.6°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 26.0°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cumari: máxima 27.2°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 26.9°C, mínima 11.9°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 11.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Goiandira: máxima 27.1°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 27.2°C, mínima 12.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 26.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Nova Aurora: máxima 27.5°C, mínima 12.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 27.1°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmelo: máxima 27.4°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 27.6°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 26.5°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 27.2°C, mínima 12.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 12.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Urutaí: máxima 27.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 26.9°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.