A região Sudeste apresenta uma grande chance de chuva para a quarta-feira (18), caracterizando o tempo da data. As cidades mais quentes incluem Santa Cruz de Goiás com máxima de 30.8°C, Corumbaíba com 30.6°C e Palmelo com 30.4°C. Já as mais frias são Leopoldo de Bulhões, com mínima de 18.9°C, e Gameleira de Goiás, com 19.0°C.A umidade média na região está em 70.98%. Os maiores índices de umidade foram registrados em Davinópolis e Anhanguera, ambos com 89.0%, e Campo Alegre de Goiás, com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 20.34%, com Davinópolis se destacando com 70.0%, seguida por Ouvidor e Três Ranchos, ambos com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Catalão: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cristianópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Davinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goiandira: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipameri: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Aurora: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Orizona: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Ouvidor: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palmelo: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 30.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 29.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Urutaí: máxima 29.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.