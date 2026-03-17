A região Sudeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (18), marcando o tempo na data. As temperaturas máximas na região ficarão em Corumbaíba com 27.2°C, seguida por Anhanguera com 27.0°C e Cumari com 26.9°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás com 18.8°C e Leopoldo de Bulhões também com 18.8°C.A umidade média na região será de 85.45%, com os maiores índices de umidade observados em Campo Alegre de Goiás, Gameleira de Goiás e Ipameri, todos com 93.0%. Quanto à probabilidade de chuva, Corumbaíba, Nova Aurora e Orizona apresentam os índices mais altos, com 90.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Corumbaíba: máxima 27.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Cumari: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Davinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Ipameri: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 26.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 26.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Ouvidor: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palmelo: máxima 26.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 26.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 26.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 26.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Vianópolis: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.