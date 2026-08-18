A região Sudeste amanhece sob a influência de um céu aberto e sem expectativa de precipitações nesta quarta-feira (19), com média de temperatura máxima de 31,33°C e mínima de 16,74°C. Os picos de calor devem se concentrar em Corumbaíba, com máxima de 32,7°C, Anhanguera, que registra 32,5°C, e Nova Aurora, com 32,4°C. Por outro lado, as marcas mais baixas do dia ocorrem em Anhanguera, com mínima de 15,2°C, e em Nova Aurora, que registra 15,7°C.A umidade relativa média do tempo se fixa em 41,09%, tendo seus maiores índices registrados em Três Ranchos e Anhanguera, que alcançam 57,0%, além de Davinópolis, com 52,0%. Com relação às chuvas, a probabilidade é de 0,0% em toda a região, o que assegura o tempo seco em municípios como Campo Alegre de Goiás, Catalão e Corumbaíba.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 32,5°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 30,9°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 32,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 31,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 30,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 31,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 31,9°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 30,0°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 32,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 31,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 30,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 32,1°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 32,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 31,0°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 32,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 30,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.