A região Sudeste terá uma quarta-feira (2) de céu aberto e predomínio de sol ao longo do dia. Os termômetros registram marcas elevadas à tarde, com destaque para Anhanguera, que apresenta a máxima mais alta de 30,4°C, seguida por Três Ranchos, com 29,5°C, e Nova Aurora, com 29,3°C. Já os períodos mais frios concentram-se em Nova Aurora, com mínima de 15,7°C, e Ipameri, onde a temperatura cai para 16,1°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio na região fica em 66,23%, com os maiores valores previstos para Gameleira de Goiás, que atinge 77,0%, e Silvânia, com 76,0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 5,91%, evidenciando a baixa expectativa de precipitações, embora Cristianópolis e Orizona apresentem os maiores índices para a data, ambos com 20,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,4°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Catalão: máxima 28,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Corumbaíba: máxima 29,2°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Cristianópolis: máxima 28,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Cumari: máxima 29,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Davinópolis: máxima 28,7°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Goiandira: máxima 29,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ipameri: máxima 28,9°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Nova Aurora: máxima 29,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Orizona: máxima 28,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Ouvidor: máxima 28,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmelo: máxima 29,2°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Pires do Rio: máxima 29,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Silvânia: máxima 28,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Três Ranchos: máxima 29,5°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Urutaí: máxima 29,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vianópolis: máxima 28,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.