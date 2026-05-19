A região Sudeste terá tempo de temperaturas amenas a quentes para quarta-feira (20). As cidades mais quentes incluem Pires do Rio com 29.0°C, Urutaí com 28.7°C e Orizona com 28.6°C. Já as cidades com temperaturas mais baixas serão Davinópolis, marcando 17.2°C, e Ipameri, com 17.4°C.\nA umidade do tempo na região terá uma média de 77.68%, com cidades como Corumbaíba, Cristianópolis e Cumari registrando os maiores índices, chegando a 89.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 11.14%. As cidades com maior probabilidade de chuva são Campo Alegre de Goiás e Ouvidor, ambas com 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:\nAnhanguera: máxima 28.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%