A região Sudeste terá grande chance de chuva na quarta-feira (21). As cidades mais quentes da região serão Corumbaíba e Nova Aurora, ambas com máxima de 26.9°C, seguidas por Cristianópolis, com 25.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Anhanguera, com 17.3°C, e Cumari, com 18.6°C.A umidade média na região será de 87.77%, com picos de 93.0% em Cristianópolis, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões. A probabilidade média de chuva para o tempo é de 56.48%, destacando-se Orizona com 85.0%, Gameleira de Goiás com 75.0% e Ipameri com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 23.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 22.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Catalão: máxima 25.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Corumbaíba: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Cristianópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Cumari: máxima 24.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Davinópolis: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Goiandira: máxima 25.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Ipameri: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Nova Aurora: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Orizona: máxima 25.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 75.0%Ouvidor: máxima 25.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Palmelo: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Pires do Rio: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Silvânia: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Três Ranchos: máxima 24.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Urutaí: máxima 25.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Vianópolis: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.