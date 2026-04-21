A região Sudeste, para a quarta-feira (22), terá um tempo com temperaturas amenas a mornas. As cidades mais quentes previstas são Corumbaíba com 30.1°C, Anhanguera com 29.7°C e Nova Aurora com 29.5°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Gameleira de Goiás, com 17.3°C, e Silvânia, com 17.5°C.A umidade média na região Sudeste ficará em 65.61%. As cidades com maior umidade noturna incluem Três Ranchos (81.0%), Davinópolis (79.0%) e Anhanguera (79.0%). A probabilidade média de chuva para a região é de 13.41%. As maiores chances de precipitação são esperadas em Leopoldo de Bulhões (30.0%), Corumbaíba (25.0%) e Cumari (25.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Catalão: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Cristianópolis: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cumari: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Gameleira de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiandira: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 27.4°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Nova Aurora: máxima 29.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Orizona: máxima 28.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ouvidor: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 28.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pires do Rio: máxima 28.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Silvânia: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 27.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 28.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 28.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Vianópolis: máxima 27.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.