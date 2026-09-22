A região Sudeste terá um dia de céu aberto e firmeza nas condições atmosféricas nesta quarta-feira (23). O calor se fará mais presente em municípios como Anhanguera, que deve atingir máxima de 30,5°C, seguida de perto por Palmelo, com 29,9°C, e Corumbaíba, com máxima de 29,8°C. Na outra ponta dos termômetros, as marcas mais amenas ocorrem em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, com temperaturas mínimas registradas de 18,6°C e 18,7°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região deve atingir uma média de 67,02%, com os maiores índices esperados em Corumbaíba e Davinópolis, onde o indicador alcança 76,0%. A probabilidade média de chuva para o dia é baixa, estimada em apenas 16,14%, mas algumas localidades têm maior possibilidade de precipitação, como Goiandira, com chance de 35,0%, e Três Ranchos, com 30,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 30,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Campo Alegre de Goiás: máxima 28,7°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Catalão: máxima 28,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Corumbaíba: máxima 29,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Cristianópolis: máxima 29,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cumari: máxima 29,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Davinópolis: máxima 29,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Gameleira de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Goiandira: máxima 29,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 35,0%Ipameri: máxima 29,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Leopoldo de Bulhões: máxima 28,3°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Aurora: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Orizona: máxima 29,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Ouvidor: máxima 29,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Palmelo: máxima 29,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Pires do Rio: máxima 29,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Santa Cruz de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Silvânia: máxima 28,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 28,8°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Três Ranchos: máxima 29,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 20,0%Urutaí: máxima 29,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Vianópolis: máxima 28,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.