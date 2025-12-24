A região Sudeste apresenta predomínio de tempo estável para a quarta-feira (24), sem que se configurem as condições para grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes incluem Cristianópolis com 31.4°C, São Miguel do Passa Quatro com 31.4°C e Palmelo com 30.8°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas são observadas em Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões, ambas com 18.5°C.A umidade média na região é de 69.25%. Cidades como Orizona (83.0%), Gameleira de Goiás (82.0%) e Leopoldo de Bulhões (82.0%) registram os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 6.36%, sendo Orizona e Vianópolis as cidades com as maiores chances, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 22.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Catalão: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Corumbaíba: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Cristianópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Cumari: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Davinópolis: máxima 29.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Gameleira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiandira: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipameri: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova Aurora: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Orizona: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Ouvidor: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmelo: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pires do Rio: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Silvânia: máxima 29.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Três Ranchos: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Urutaí: máxima 30.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vianópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.