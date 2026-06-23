A região Sudeste, na quarta-feira (24), terá uma grande chance de chuva como principal característica do tempo. As temperaturas máximas na região serão observadas em Gameleira de Goiás com 25.9°C, Silvânia com 25.8°C e Orizona com 25.7°C. Já as menores temperaturas mínimas ocorrerão em Corumbaíba e Davinópolis, ambas com 14.6°C.A umidade média na região será de 83.05%. Cristianópolis se destaca com 94.0% de umidade, seguido por Corumbaíba e Cumari, ambos com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.8%, com destaque para Ouvidor com 70.0%, Cumari com 65.0% e Nova Aurora com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 22.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Catalão: máxima 23.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Corumbaíba: máxima 21.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 24.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Cristianópolis: máxima 22.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Cumari: máxima 22.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Davinópolis: máxima 25.4°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Goiandira: máxima 23.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 24.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Nova Aurora: máxima 23.3°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Orizona: máxima 25.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Ouvidor: máxima 23.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Palmelo: máxima 24.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Pires do Rio: máxima 25.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 23.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Silvânia: máxima 25.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Três Ranchos: máxima 24.2°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Urutaí: máxima 24.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vianópolis: máxima 25.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.