A região Sudeste, para a quarta-feira (25), terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva. As cidades com as maiores temperaturas do tempo são Corumbaíba, com máxima de 26.2°C, Anhanguera, com 25.9°C, e Nova Aurora, com 25.8°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Leopoldo de Bulhões, marcando 19.3°C, e Gameleira de Goiás, com 19.4°C.A umidade média na região será de 88.55%, com Anhanguera atingindo até 97.0%, Leopoldo de Bulhões com 96.0% e Davinópolis com 95.0%. A probabilidade média de chuva está em 65.45%, sendo mais elevada em cidades como Cumari, Goiandira e Nova Aurora, todas com 95.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 25.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 75.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Catalão: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Corumbaíba: máxima 26.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Cristianópolis: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Cumari: máxima 25.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 80.0%Davinópolis: máxima 25.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Gameleira de Goiás: máxima 24.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Goiandira: máxima 25.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Ipameri: máxima 25.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 85.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 24.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Nova Aurora: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Orizona: máxima 25.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Ouvidor: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Palmelo: máxima 25.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Pires do Rio: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Silvânia: máxima 24.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Três Ranchos: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Urutaí: máxima 25.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Vianópolis: máxima 24.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.