A região Sudeste, na quarta-feira (25), terá uma grande chance de chuva, sendo a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes da região serão Corumbaíba, com máxima de 26.6°C, seguida por Anhanguera, com 26.4°C, e Nova Aurora, com 26.2°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Gameleira de Goiás, registrando mínima de 17.7°C, e Leopoldo de Bulhões, com 17.8°C.A umidade média para a região será de 85.73%. Cidades como Campo Alegre de Goiás, Gameleira de Goiás e Leopoldo de Bulhões registrarão umidade de 95.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 53.52%, mas o tempo aponta para uma grande chance em Campo Alegre de Goiás, Cumari e Gameleira de Goiás, com 95.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Sudeste:Anhanguera: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Campo Alegre de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Catalão: máxima 25.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Corumbaíba: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Cristianópolis: máxima 25.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Cumari: máxima 26.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Davinópolis: máxima 25.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Gameleira de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Goiandira: máxima 26.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Ipameri: máxima 25.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Leopoldo de Bulhões: máxima 25.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Nova Aurora: máxima 26.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Orizona: máxima 25.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Ouvidor: máxima 25.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Palmelo: máxima 25.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Pires do Rio: máxima 25.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Santa Cruz de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Silvânia: máxima 25.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%São Miguel do Passa Quatro: máxima 25.5°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Três Ranchos: máxima 25.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Urutaí: máxima 26.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Vianópolis: máxima 25.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.